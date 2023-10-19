В сервисы «Яндекс» можно войти по картинке без пароля

Авторизация по картинке не требует пароля и одноразового кода, достаточно выбрать из четырех предложенных изображений то, которое вы установили в «Яндекс Ключе».

IT-компания упростила пользователям вход в аккаунт «Яндекс ID». Теперь вместо пароля можно использовать не только одноразовый код или QR, но и картинку. Для авторизации потребуется установить приложение «Яндекс Ключ». Об этом сказано на сайте «Яндекса».

При входе в аккаунт Яндекс ID на экране появится иллюстрация — останется перейти в «Яндекс Ключ» и выбрать ее среди четырех других изображений. Набор иллюстраций обновляется каждый раз, все изображения значительно отличаются по форме и оттенкам, — говорится в сообщении.

Вход с выбором картинки безопасен, для входа можно использовать только собственное мобильное устройство.

Если «Яндекс» обнаружит подозрительную активность, то служба безопасности ограничит доступ к аккаунту.

Пока что вход по картинке могут установить пользователи со способом входа «Пароль + одноразовый пароль» в «Яндекс Ключе».