В сервисы «Яндекс» можно войти по картинке без пароля

IT-компания упростила пользователям вход в аккаунт «Яндекс ID». Теперь вместо пароля можно использовать не только одноразовый код или QR, но и картинку. Для авторизации потребуется установить приложение «Яндекс Ключ». Об этом сказано на сайте «Яндекса».
При входе в аккаунт Яндекс ID на экране появится иллюстрация — останется перейти в «Яндекс Ключ» и выбрать ее среди четырех других изображений. Набор иллюстраций обновляется каждый раз, все изображения значительно отличаются по форме и оттенкам, — говорится в сообщении.
Вход с выбором картинки безопасен, для входа можно использовать только собственное мобильное устройство.
Если «Яндекс» обнаружит подозрительную активность, то служба безопасности ограничит доступ к аккаунту.
Пока что вход по картинке могут установить пользователи со способом входа «Пароль + одноразовый пароль» в «Яндекс Ключе».
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