Обновили правила контроля налоговых платежек

С 25 сентября ЦБ изменил технологию обработки платежных поручений на налоги.

Об этом говорится в информационном сообщении от 07.07.2023 № ВД-16-4-5-1/3693.

Теперь платежки проходят только по правилам, которые установлены приказом Минфина от 12.11.2013 № 107н.

Правила заполнения платежек мы разбирали здесь.

В частности, будет контроль наличия значения «03100» в первых пяти знаках реквизита «Сч.№» получателя (поле 17), если в реквизитах платежки указано: «Статус плательщика» (поле 101) одно из значений «01», «02» , «04», «06», «07», «13», «16», «17», «28», «30»;

«БИК» Банка получателя (поле 14) «БИК ТОФК» ;

в реквизите «Сч.№» Банка получателя (поле 15) – счет, открытый на балансовом счете второго порядка № 40102.

Напомним, статусы 01, 02, БИК ТОФК и счет № 40102… – это реквизиты для уплаты налогов.

Заполнение реквизита «Основание платежа» (поле 106) допускается одним из следующих значений: «0», «ПК», «КЭ», «УВ», «ИЛ», «ПБ», «ТГ», «ТБ», «ТД», «ПВ», «ИН», «00». Возможность указания иных значений данного реквизита исключается.

В сообщении ЦБ также описаны нюансы с КПП: В платежках ИП в поле «КПП» должен стоять 0.

Организации могут указывать 0 или КПП из 9 знаков.

Также с 01.01.2024 нельзя будет отправить платежку со статусом 02. Об этом мы рассказывали здесь.