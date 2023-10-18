❎ С 1 января 2024 года платежка со статусом 02 точно не пройдет

Такой запрет заложен в информационном сообщении ЦБ от 07.07.2023 № ВД-16-4-5-1/3693.

Не принимаются в обработку платежки со статусом «02» и одновременном выполнении следующих условий:

Напомним, сейчас реквизиты для уплаты налогов такие:

Комментарий главного редактора «Клерка»

ФНС агитирует бизнес переходить на уведомления, так как в платежках-02 много ошибок (см. письмо от 14.08.2023 № СД-4-3/10444). С 01.10.2023 для ИП даже упростили процесс сдачи уведомлений (через ЛК без КЭП).

Опрос на «Клерке» показал, что большинство бухгалтеров все-таки составляют платежки-02.

Кстати, было предложение продлить право на платежки-02 на 2024 год. Но комитет ГД по бюджету и налогам эти поправки отклонил.