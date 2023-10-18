❎ С 1 января 2024 года платежка со статусом 02 точно не пройдет

Такой запрет заложен в информационном сообщении ЦБ от 07.07.2023 № ВД-16-4-5-1/3693.
С 01.01.2024 исключается возможность заполнения реквизита «Статус плательщика» (поле 101) значением «02».
Не принимаются в обработку платежки со статусом «02» и одновременном выполнении следующих условий:
реквизит «БИК» Банка получателя (поле 14) заполнен значением «БИК ТОФК»;
в реквизите «Сч.№» Банка получателя (поле 15) указан счет, открытый на балансовом счете второго порядка № 40102;
в первых пяти знаках реквизита «Сч.№» получателя (поле 17) указано одно из следующих значений: «03100», «03212», «03222», «03232», «03242», «03252», «03262», «03272», «03214», «03224», «03234», «03244».
Напомним, сейчас реквизиты для уплаты налогов такие:
Номер (поля) платежного документа
Наименование (поля) реквизита платежного документа
Значение
13
Наименование банка получателя средств
ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г Тула
14
БИК банка получателя средств (БИК ТОФК)
017003983
15
№ счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета)
40102810445370000059
16
Получатель
Казначейство России (ФНС России)
17
Номер казначейского счета
03100643000000018500
61
ИНН получателя
7727406020
103
КПП получателя
770801001
Комментарий главного редактора «Клерка»
ФНС агитирует бизнес переходить на уведомления, так как в платежках-02 много ошибок (см. письмо от 14.08.2023 № СД-4-3/10444). С 01.10.2023 для ИП даже упростили процесс сдачи уведомлений (через ЛК без КЭП).
Опрос на «Клерке» показал, что большинство бухгалтеров все-таки составляют платежки-02.
Кстати, было предложение продлить право на платежки-02 на 2024 год. Но комитет ГД по бюджету и налогам эти поправки отклонил.
О том, что платежки-02 применяются только до 31.12.2023, Минфин сообщал в письме от 15.08.2023 № 21-01-09/96405.
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