🔥 Вышла новая форма РСВ

Бухгалтеры отчитались за 3 квартал либо по старой форме РСВ, либо по новой рекомендованной. Сейчас утвердили новую официальную. Она заработает через 2 месяца.

Приказ ФНС от 29.09.2023 № ЕА-7-11/696@ опубликован на официальном портале.

По сравнению со старой там изменился раздел 1 со сводными данными, а также добавился подраздел 4 со взносами по отдельным видам страхования и подраздел 5 с данными о физлицах, за которых такие взносы начислены.

Изменения внесены, в том числе, из-за отдельных тарифов взносов (на ОПС, ОМС, ОСС) для сотрудников-иностранцев, если между Россией и их страной есть международное соглашение, где прописаны особенности «частичного» страхования. Вот здесь мы рассказывали, каких конкретно иностранцев это касается.

За 3 квартал новую РСВ сдавали по форме из письма ФНС от 26.09.2023 № БС-4-11/12322@.

Новая официальная форма РСВ – такая же.