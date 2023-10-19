Если при увольнении вам отдали старую оргтехнику, будет НДФЛ с натурального дохода

Выходное пособие в размере трех средних зарплат не облагается НДФЛ, если соответствует критериям НК РФ. В противном случае – облагается.

Минфин в письме от 17.10.2023 № 03-04-05/98745 рассмотрел такую ситуацию:

Работник увольняется с работы по соглашению сторон. С руководством организации достигнута договоренность о том, что часть компенсации при увольнении будет выдана в виде бывшей рабочей оргтехники (компьютера и принтера). Что с НДФЛ?

Минфин поясняет, что компенсация при увольнении в пределах 3 средних зарплат не облагается НДФЛ, если она предусмотрена:

законодательством РФ;

законодательными актами субъектов РФ;

решениями представительных органов местного самоуправления.

Кстати, ранее в письме от 27.09.2021 № 03-04-06/78016 Минфин пояснял, что компенсация при увольнении по соглашению сторон (не более 3 средних) тоже не облагается НДФЛ.

При отсутствии оснований для освобождения от НДФЛ, доход в виде компенсации подлежит налогообложению в установленном порядке, пишет Минфин в свежем письме.

Это будет натуральный доход. НДФЛ должен удержать работодатель при выплате дохода (не более 50% от суммы дохода).

Но если удерживать не с чего, до 25 февраля работодатель сообщает об этом в ИФНС и бывшему сотруднику придет налоговое уведомление на доплату налога за б/у оргтехнику до 1 декабря.