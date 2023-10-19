❌Минтруд: перевод на удаленку — не повод уменьшать зарплату работника

Чиновники из Минтруда не разрешают уменьшить сотруднику зарплату на том основании, что он перешел на дистанционную работу.

Перевод работника на дистанционную работу не сможет являться основанием для снижения зарплаты сотруднику при сохранении объема его работы (ст. 312.5 ТК).

Об этом написали специалисты Минтруда в письме от 23.04.2020 № 14-2/10/П-3710. Однако, если работник сам готов на сокращение зарплаты при переходе на удаленную работу, вы можете изменить условия его договора соглашением сторон.

В документе пропишите частичную или полную дистанционку, а также новый размер заработной платы. А также обязанности работника.

Каждой компании нужен человек, который будет считать и оформлять зарплату. Научитесь это делать на курсе профессиональной переподготовки «Бухгалтер по зарплате»!

Посмотреть программу

После обучения вы сможете точно рассчитывать зарплату и авансы, выплачивать премии, отпускные и больничные. Вы получите официальный диплом, который внесем в госреестр Рособрнадзора, а оригинал пришлем вам по почте.