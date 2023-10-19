❌Минтруд: перевод на удаленку — не повод уменьшать зарплату работника

Перевод работника на дистанционную работу не сможет являться основанием для снижения зарплаты сотруднику при сохранении объема его работы (ст. 312.5 ТК).
Об этом написали специалисты Минтруда в письме от 23.04.2020 № 14-2/10/П-3710. Однако, если работник сам готов на сокращение зарплаты при переходе на удаленную работу, вы можете изменить условия его договора соглашением сторон.
В документе пропишите частичную или полную дистанционку, а также новый размер заработной платы. А также обязанности работника.
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