Число операций с криптовалютами выросло в три раза

В большинстве случаев криптовалюту используют для проведения незаконных платежей, поэтому глава Росфинмониторинга уверен, что криптовалютный рынок нужно регулировать как можно быстрее.

С начала 2023 года втрое увеличилось число операций с криптовалютой. Об этом «Известиям» рассказал директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

С января по сентябрь 2023 года число операций с криптой превысило 185 тыс. Тогда как за тот же период 2022 года было только 60 тыс. операций.

Криптовалютой, к сожалению, активно пользуются и наркоторговцы, и террористы, и коррупционеры. Поэтому решение о регулировании криптовалюты (по сценарию Минфина России или Банка России) нужно принимать как можно скорее, — заявил Юрий Чиханчин.

В декабре 2022 года председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков обещал легализировать криптовалюту в 2023 году.

Однако цифровые деньги нельзя применять как платежное средство внутри страны. «Крипта» нужна для проведения трансграничных платежей.

Недавно мы писали, что Госдума хочет запустить национальную криптоплатформу, где можно будет покупать криптовалюту, а лицензии на выпуск крипты будут давать операторы.