🔔 Отчетность по воинскому учету: виды

Все про изменения воинского учета в компаниях расскажет Елена Пономарева на Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» в Москве.

Октябрь «обрадовал» многих работодателей новыми изменениями в законодательстве. Теперь работодателям предстоит регулярно сдавать отчетность в военкоматы, а за неправильное ведение воинского учета сотрудников будут повышенные штрафы. Виды отчетов по воинскому учету и сроки ее подачи найдете в таблице.

Забыли передать сведения в военкомат? Тоже придется заплатить. Но не отчаивайтесь, «Клерк» поможет избежать неприятностей!

Узнайте все о воинском учете на II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка», которая пройдет в Москве 5 декабря!

Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра — расскажет, какие есть виды воинского учета, как изменится призывной возраст в 2024 году и как начать вести воинский учет по новым правилам!

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На конференцию «Клерк» пригласил опытных практиков, которые поделятся уникальной экспертизой, объяснят все на примерах и ответят на самые наболевшие вопросы.

II всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» — не просто полезные лекции, это целый день в сообществе профессионалов, который вы никогда не забудете. Гарантируем эмоции, пользу, новые знакомства и драйв!

Вы сможете участвовать онлайн сразу в двух конференциях: одна пройдет в Москве, а другая Бухгалтерская Клерк.Конференция состоится 14 декабря в Краснодаре! Онлайн-билет на две конференции.

Присоединяйтесь к онлайн-трансляции и проведите два дня вместе с нами!