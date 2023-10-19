Компенсация работнику за съемную квартиру не учитывается для расчета налога на прибыль

Разъяснение дает Минфин в письме от 16.08.2023 № 03-03-06/2/77305.
Гарантии и компенсации, которые учитывают в прочих расходах, описаны в разделе VII ТК. Такие расходы должны быть связаны непосредственно с деятельностью самой организации.
Возмещение расходов работника, связанных с удовлетворением его социально-хозяйственных потребностей, не может рассматриваться как осуществленное в рамках деятельности самой организации, утверждает Минфин.
Такие выплаты могут идти только в качестве системы оплаты труда, принятой в организации (оплата труда в натуральной форме).
Таким образом, компенсация расходов работника по найму жилья не может учитываться для целей налогообложения прибыли организаций в составе прочих расходов.
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