Хакеры готовы платить сотрудникам за компромат на работодателей

Новая хакерская группировка Werewolves с июня 2023 года начала атаковать российские компании. У руководителей вымогают до 1 млн долларов за непубликацию украденных данных. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов компании F.A.C.C.T.
Хакеры готовы платить инсайдерам за «слив» компрометирующей информации о работодателях и топ-менеджерах организаций.
В основном группировка атакует микрофинансовые организации, IT-компании и нефтегазовые предприятия.
С сентября по октябрь злоумышленники шантажировали 11 компаний, требуя заплатить за неразглашение от 130 до 450 тыс. долларов.
От одного из банков хакеры собирались получить 1 млн долларов информацию весом 120 тб.
За девять месяцев 2023 года число кибератак через скомпрометированные данных сотрудников выросло на 10% по сравнению с тем же периодом 2022 года.
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