Хакеры готовы платить сотрудникам за компромат на работодателей

На 10% выросло число хакерских атак, которые были совершены из-за компромата от сотрудников компаний.

Новая хакерская группировка Werewolves с июня 2023 года начала атаковать российские компании. У руководителей вымогают до 1 млн долларов за непубликацию украденных данных. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов компании F.A.C.C.T.

Хакеры готовы платить инсайдерам за «слив» компрометирующей информации о работодателях и топ-менеджерах организаций.

В основном группировка атакует микрофинансовые организации, IT-компании и нефтегазовые предприятия.

С сентября по октябрь злоумышленники шантажировали 11 компаний, требуя заплатить за неразглашение от 130 до 450 тыс. долларов.

От одного из банков хакеры собирались получить 1 млн долларов информацию весом 120 тб.

За девять месяцев 2023 года число кибератак через скомпрометированные данных сотрудников выросло на 10% по сравнению с тем же периодом 2022 года.