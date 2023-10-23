Двух депутатов лишили мандатов из-за недостоверных сведений в декларации

Депутаты не приходили на заседания. Один из них голосовал опросным листом, а другой скрывается от следствия по делу о взятках.

Госдума прекратила полномочия депутатов Вадима Белоусова и Василия Власова на основании решения комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Об этом сказано на сайте Думы.

Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании приняли постановление о досрочном прекращении полномочий Вадима Белоусова, а также постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий Василия Власова, — говорится в сообщении.

Полномочия депутатов считаются досрочно прекращенными с 1 ноября 2023 года.

Основная претензия к Василию Власову в том, что он не посещал заседания комиссии по регламенту и голосовал опросным листом, который был введен в период пандемии.

В августе 2022 Мосгорсуд приговорил Вадима Белоусова к 10 годам колонии строгого режима и к штрафу в размере 500 млн рублей. Обвиняемый не явился на оглашение приговора и был объявлен в розыск.

Теперь с него сняли статус депутата из-за того, что Белоусов не появлялся на заседаниях Госдумы и не предоставил достоверную декларацию о доходах.

Белоусова обвиняли за то, что с 2010 по 2014 год он получил взятку от дорожно-строительного холдинга за помощь в получении госзаказа. Размер «вознаграждения» составил более 3 млрд рублей.