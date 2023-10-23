Возвращенный аванс учитывают для лимита доходов по УСН по дате возврата, а не получения

Предоплата, полученная от покупателей за поставку товаров, учитываются налогоплательщиками, применяющими УСН, при определении налоговой базы в отчетном (налоговом) периоде их получения.

В случае возврата полученных от покупателей авансов на сумму возврата уменьшаются доходы того налогового (отчетного) периода, в котором произведен возврат.

В этой связи при возврате в 2023 году авансов, полученных в 2022 году , на сумму возвращенных авансов следует уменьшить налоговую базу по УСН за 2023 год .

Это же правило применяется и при подсчете лимита доходов по УСН.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 22.06.2023 № 03-11-11/58153.

Комментарий главного редактора «Клерка»

Делаем вывод — компания не сможет сохранить право на УСН в 2022 году (при превышении лимита), если в 2023 году возвратит кому-то из покупателей предоплату.

В 2022 году коэффициент дефлятор был 1,096. Лимит доходов по УСН в 2022 году такой:

164,4 млн – для стандартных ставок;

219,2 млн – для повышенных ставок.

Например, компания получила доход в 2022 году 220 млн руб., из них 10 млн – аванс. Право на УСН утеряно.

Но в 2023 году компания возвращает покупателю этот аванс, полученный в 2022 году, в сумме 10 млн рублей.

Доход 2022 года не изменится, так и останется — 220 млн руб. На 10 млн рублей уменьшится доход 2023 года.