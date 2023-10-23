Минцифры собирается создать кибервойска

Формирование кибервойск не должно повлиять на предоставление отсрочки от службы в армии.

Глава Минцифры Максут Шадаев поддержал идею по созданию кибервойск и предложил Министерству обороны рассмотреть этот вопрос, пишет «Коммерсант».

По планам создания кибервойск, я в этом смысле точно их поддерживаю. Просто нам надо определиться, чтобы это не касалось отсрочки, — сказал Максут Шадаев.

Сейчас специалисты IT-компаний моложе 30 лет могут поучить отсрочку от службы в армии. Также право на отсрочку предоставили сотрудникам мобильных операторов, системообразующих СМИ, финансовых организаций и работникам предприятий оборонной промышленности.

В июне 2023 года с предложение создать кибервойска выступил замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. Он считает, что в Росгвардии нужно сделать подразделение, которое будет защищать государство в условиях информационного противоборства.