Расходы на СИЗ уменьшают базу по налогу на прибыль

Разъяснение дает Минфин в письме от 17.08.2023 № 03-03-06/1/77350.
Нормы бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств работникам устанавливаются работодателем на основании единых Типовых норм.
Правила по СИЗ утверждены приказом МЗСР от 01.06.2009 №290н.
Нормы обеспечения работников спецодеждой и СИЗ должен утвердить работодатель на основании результатов СОУТ.
Расходы на СИЗ учитывают в составе материальных расходов.
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