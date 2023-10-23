Воинский учет, сальдо ЕНС, зарезервированные налоги, лимиты по УСН: обзор разъяснений от экспертов

Ежедневно наши эксперты готовят для вас статьи-разборы и мини-курсы о законопроектах, новых правилах, разъясняют действующие нормы НК и ТК, на примерах показывают, как заполнить декларацию, провести операцию в 1С и прикладывают образцы, бланки и другие полезные документы. Сегодня собрали топ таких разборов за неделю.

Подготовили для вас обзор разъяснений октября по налоговой тематике. В нашей таблице вы найдете разъяснения про НДФЛ, налог на прибыль, НДС, УСН, ЕНП и т. д.

Ответ на ваше заявление о выдаче акта сверки должен прийти из ИФНС в течение 3 или 5 дней. Если бумажный акт-сверки не устраивает, то нужно внести свои сведения в графе 3 разделов I и II. Если первичный запрос был в электронном виде, то нужно запросить бумажную сверку и внести свои правки.

Первый раз форму № 18 нужно сдать в течение 14 дней после постановки организации на налоговый учет. В дальнейшем отчитываться по ней придется ежегодно — до 31 декабря.

Опубликован проект Минэкономразвития с коэффициентами-дефляторами на 2024 год. В их числе – коэффициенты для НДФЛ, УСН, ПСН и торгового сбора.

Рассказываем, по каким основаниям банк вправе приостановить операции по счету, как избежать рисков, как обжаловать решение в вышестоящих инстанциях.

Имущественные налоги из сальдо ЕНС перенесли в резерв с 1 октября. Но если 30 октября у вас на сальдо не хватило денег для уплаты других налогов, резерв должны были расформировать.