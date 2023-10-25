Новости для бухгалтера
НДФЛ

Необлагаемый минимум для НДФЛ с процентов по вкладам хотят увеличить

Сейчас для расчета необлагаемой суммы при расчете НДФЛ с процентов по вкладам в формуле фигурирует 1 млн рублей. Хотят сделать 5 млн.
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Законопроект с такой поправкой в НК РФ внесен в Госдуму.

Сейчас необлагаемая сумма такая: 1 млн х ставка ЦБ.

По задумке авторов проекта (депутаты от СРЗП) необлагаемый минимум будет такой: 5 млн х ставка ЦБ.

Если ориентироваться на действующую ставку ЦБ (15%), то необлагаемый минимум будет такой:

  • сейчас – 150 000 руб.;

  • по законопроекту – 750 000 руб.

В пояснительной записке говорится, что увеличение суммы для базы для расчета НДФЛ будет способствовать поддержке граждан в текущей социально-экономической ситуации, а также обеспечит более справедливое налогообложение.

Комментарии

7
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 02.11.23, 09:26

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    о как! это сколько же лежит денег на вкладах??? у отдельных личностях😀

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 02.11.23, 09:55

      Главный бухгалтер

      это сколько же лежит денег на вкладах???

      до..... кхе.... много

      у отдельных личностях😀

      да и не у отдельных, а у очень даже многих! В том числе и у тех, которые нищебродами представляются

  • Логотип natalisa51
    natalisa51 02.11.23, 09:33

    вообщето сейчас 1500000 необлагаемая сумма.

    • Логотип Лёлька_
      Лёлька_ 02.11.23, 09:35

      Ольга

      Почему 1 500 000 ?  15% от миллиона - 150000руб., или есть еще льготы?

  • Логотип natalisa51
    natalisa51 02.11.23, 09:50

    А это страховка 1500000, я перепутала. прошу прощения. 

    • Логотип Olsama-3
      Olsama-3 Вчера в 10:18

      Главный бухгалтер

      И снова перепутали, эта сумма составляет 1 400 000р.

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 02.11.23, 09:50

    Главный бухгалтер

    хотят увеличить

    не "хотят увеличить", а

    "СР предложила увеличить, заранее зная о том, что закон не пройдёт"

    Я думаю, что такие правки все партии (кроме ЕР) так и предлагают, наперёд зная, что будет отклонено.

    Если бы им дали возможность провести вот такой  закон сразу в дело - они бы его никогда бы даже и не предлагали бы!!!! 

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