Необлагаемый минимум для НДФЛ с процентов по вкладам хотят увеличить

Сейчас для расчета необлагаемой суммы при расчете НДФЛ с процентов по вкладам в формуле фигурирует 1 млн рублей. Хотят сделать 5 млн.

Законопроект с такой поправкой в НК РФ внесен в Госдуму.

Сейчас необлагаемая сумма такая: 1 млн х ставка ЦБ.

По задумке авторов проекта (депутаты от СРЗП) необлагаемый минимум будет такой: 5 млн х ставка ЦБ.

Если ориентироваться на действующую ставку ЦБ (15%), то необлагаемый минимум будет такой:

сейчас – 150 000 руб.;

по законопроекту – 750 000 руб.

В пояснительной записке говорится, что увеличение суммы для базы для расчета НДФЛ будет способствовать поддержке граждан в текущей социально-экономической ситуации, а также обеспечит более справедливое налогообложение.