Необлагаемый минимум для НДФЛ с процентов по вкладам хотят увеличить

Законопроект с такой поправкой в НК РФ внесен в Госдуму.
Сейчас необлагаемая сумма такая: 1 млн х ставка ЦБ.
По задумке авторов проекта (депутаты от СРЗП) необлагаемый минимум будет такой: 5 млн х ставка ЦБ.
Если ориентироваться на действующую ставку ЦБ (15%), то необлагаемый минимум будет такой:
сейчас – 150 000 руб.;
по законопроекту – 750 000 руб.
В пояснительной записке говорится, что увеличение суммы для базы для расчета НДФЛ будет способствовать поддержке граждан в текущей социально-экономической ситуации, а также обеспечит более справедливое налогообложение.
Комментарии7
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
о как! это сколько же лежит денег на вкладах??? у отдельных личностях😀
Главный бухгалтер
до..... кхе.... много
да и не у отдельных, а у очень даже многих! В том числе и у тех, которые нищебродами представляются
вообщето сейчас 1500000 необлагаемая сумма.
Ольга
Почему 1 500 000 ? 15% от миллиона - 150000руб., или есть еще льготы?
А это страховка 1500000, я перепутала. прошу прощения.
Главный бухгалтер
И снова перепутали, эта сумма составляет 1 400 000р.
Главный бухгалтер
не "хотят увеличить", а
"СР предложила увеличить, заранее зная о том, что закон не пройдёт"
Я думаю, что такие правки все партии (кроме ЕР) так и предлагают, наперёд зная, что будет отклонено.
Если бы им дали возможность провести вот такой закон сразу в дело - они бы его никогда бы даже и не предлагали бы!!!!