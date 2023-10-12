С налога на проценты по вкладам планируют за три года собрать 312 млрд рублей

Только 3% вкладчиков будут платить 13% с процентного дохода от депозитов. Остальные попадут под необлагаемую налогом сумму.

С 2024 по 2026 годы власти собираются получить с налога на проценты по вкладам получить 312 млрд рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на материалы к проекту бюджета.

Налог заплатят 3% вкладчиков. Минимальный размер вклада, который не будет облагаться налогом, в 2023 году составит 1,5 млрд рублей и 1,3 млрд рублей в 2024 году.

В 2021 и 2022 годах правительство освободило депозиты от обязательного налога из-за кризиса и санкций. Однако по итогам 2023 года налог со вкладов придется платить.

В бюджет в 2024 году по этой статье дохода поступит 101 млрд рублей, в 2025 году – 104 млрд, а в 2026 – 107 млрд рублей.

При расчете налогов важен не размер депозита, а сумма процентного дохода. Он будет считаться по всем открытым вкладам. Ставка составит 13%.

Налогом не будет облагаться процентный доход равный или меньше 1 млн рублей х максимальное значение ключевой ставки ЦБ за год.

Если Банк России не будет в этом году поднимать ключевую ставку, то от налога будут освобожден доход с процентов по вкладам до 130 тыс. рублей.

Ставка налога с доходов по депозитам составляет 13% годовых, поэтому в нынешнем году его будут начислять примерно с суммы в 776,92 млрд рублей, а в 2024 году — с 800 млрд рублей, — сказал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

В 2023 году больше 96% вкладов не превышает 1 млн рублей. Это значит, что большинство не попадет под этот налог.

На 1 апреля 2023 года объем депозитов достигал 36,89 трлн рублей, в начале года на вкладах было 8 трлн рублей. Это самый низкий результат за 10 лет.