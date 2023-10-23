Во время отпуска без содержания можно устроиться на вторую работу

Заключение трудовых договоров о работе по совместительству допускается с неограниченным числом работодателей.

Об этом сообщает Минтруд в письме от 18.10.2023 № 14-6/ООГ-6540.

Вопрос звучит так:

По договоренности с руководством работнику на работе предоставили продолжительный отпуск без сохранения зарплаты. Во время этого отпуска у него появилась возможность устроиться совместителем в другую организацию. Может ли он устроиться на вторую работу по совместительству, пока находится в отпуске за свой счет?

Ответ Минтруда – может.

ТК РФ не содержит какого-либо запрета на заключение трудового договора по совместительству в период пребывания в отпуске без сохранения зарплаты по основному месту работы.

Напомним, совместительство должно быть в свободное от основной работы время:

не больше 4 часов в день или полный день, когда на основной работе выходной;

не больше половины нормы рабочего времени в месяц (либо за учетный период, если он больше месяца).

Минтруд в письме от 17.05.2022 14-6/ООГ-3230 сообщал, что ограничение в 4 часа действует только в рамках одного договора. То есть, можно работать сколько угодно, главное – не более 4 часов на одной работе.

Кстати, Роструд в письме от 16.09.2022 № ПГ/23067-6-1 пояснял, что во время обеда на основной работе можно работать по совместительству.