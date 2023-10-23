Что делать, если работник хочет получать зарплату на другую карту в том же банке?

Если работник просит перечислять ему деньги на другую карту того же банка, компания обязана пойти ему навстречу. В противном случае ее ждет штраф на 50 000 руб.

Просьбу работника перечислять ему зарплату на другую карту банка придется удовлетворить. Если откажетесь перечислять зарплату на другую карту или счет в том же банке, компанию ждет штраф 50 000 руб. (ст. 5.27 КоАП).

Законодательство разрешает сотрудникам менять кредитную организацию, в которую переводят зарплату, ч. 3 ст. 136 ТК. Это правило распространяется и на ситуацию, когда работник хочет поменять не банк, а счет или карту. Такие разъяснения дал Минтруд в письме от 24.09.2019 № 14-1/ООГ-6957.

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