На оплату имущественных налогов за 2022 год осталось меньше месяца

ФНС предупреждает: 1 декабря истекает срок для своевременной оплаты физлицами налогов на имущество, указанных в налоговых уведомлениях за 2022 год.

Оплатить налоги можно с помощью сервиса на сайте ФНС «Уплата налогов и пошлин», в личном кабинете или через Госуслуги.

Нужно ввести реквизиты банковской карты или воспользоваться сервисом одного из банков-партнеров ФНС, в том числе по QR- или штрих-коду платежа, указанного в налоговом уведомлении.

Кроме того, уплатить налоги без комиссии можно в банке, на почте или в МФЦ, а также в кассах местных администраций.

Если вы не оплатите налоги вовремя, то уже со 2 декабря 2023 года задолженность будет расти ежедневно за счет начисления пеней.

В этом случае ФНС направит требование об уплате. Если должник его не исполнит, последует обращение в суд. Далее долг будут взыскивать принудительно приставы, которые могут принять ограничительные меры, например, заблокировать банковский счет должника.

Если вы досрочно уплатили эти налоги, они числятся в разделе отложенной переплаты на ЕНС.

Что у ИП происходит в личном кабинете с имущественными налогами, мы разбирали здесь.

Кстати, ФНС обещает, что после зачета сальдо ЕНС в имущественные налоги по QR-коду вам покажут актуальный долг.