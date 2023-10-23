Маркетплейс Ozon открыл больше 32 тысяч пунктов выдачи заказов в отделениях «Почты России»

Покупатели смогут бесплатно забрать заказ с Ozon в 32 600 отделениях «Почты России». Об этом сказано на сайте почты.
Доставка будет бесплатной независимо от суммы заказа.
Благодаря расширению сотрудничества в дополнение к существующим 25 000 отделений Почты, где уже выдают заказы Ozon, добавились еще 4 100 точек, а доставка стала для покупателей бесплатной, — говорится в сообщении.
Чтобы забрать посылку, понадобится трек-номер, который появится в личном кабинете Ozon после оформления заказа.
При получении не забудьте взять с собой паспорт или заранее оформить простую электронную подпись.
В 2024 году на «Почте России» наладят привычный способ получения — достаточно будет показать штрихкод в мобильном приложении маркеплейса или назвать номер заказа.
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