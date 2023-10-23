Маркетплейс Ozon открыл больше 32 тысяч пунктов выдачи заказов в отделениях «Почты России»

Пользователи Ozon будут бесплатно забирать заказы на почте. Для получения понадобится паспорт или простая электронная подпись.

Покупатели смогут бесплатно забрать заказ с Ozon в 32 600 отделениях «Почты России». Об этом сказано на сайте почты.

Доставка будет бесплатной независимо от суммы заказа.

Благодаря расширению сотрудничества в дополнение к существующим 25 000 отделений Почты, где уже выдают заказы Ozon, добавились еще 4 100 точек, а доставка стала для покупателей бесплатной, — говорится в сообщении.

Чтобы забрать посылку, понадобится трек-номер, который появится в личном кабинете Ozon после оформления заказа.

При получении не забудьте взять с собой паспорт или заранее оформить простую электронную подпись.

В 2024 году на «Почте России» наладят привычный способ получения — достаточно будет показать штрихкод в мобильном приложении маркеплейса или назвать номер заказа.