Союз предпринимателей предлагает в два раза увеличить лимит заработка для самозанятых

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагают в два раза повысить планку допустимых доходов для самозанятых. Об этом пишет «Коммерсант».
Сейчас для того, чтобы платить налоги по ставке 4-6%, самозанятым нужно получать в год не больше 2,4 млн рублей.
Такую планку установили еще в 2019 году. С тех пор средние доходы жителей страны выросли на 60-70%, а инфляция достигла 40%.
Поэтому РСПП предлагает увеличить размер допустимого заработка в два раза, чтобы самозанятые, которые превысили лимит, не пытались спрятать свои «сверхдоходы».
Если самозанятый прилично зарабатывает, почему бы не поощрить его и не увеличить для него такой порог, упростив при этом процедуру оформления доходов? – рассуждает советник юридической фирмы Lidings Дмитрий Кириллов.
Летом правительство раскрыло статистику по плательщикам налога на профессиональный доход (НПД), у которых заработок превышает 2,5 млн рублей. Таких меньше 1% от общего числа самозанятым.
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