Водителям, которые не нарушали ПДД, могут предоставить скидку на транспортный налог

Аккуратным автомобилистам собираются сделать скидку в 50% при уплате транспортного налога. Нужно в течение года не нарушать ПДД.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков подготовил законопроект о скидке 50% на транспортный налог для водителей, которые в течение года не нарушали правила дорожного движения. Об этом пишет «ТАСС».

Авторы инициативы в финансовом обосновании скидки указали, что чем больше будет автомобилистов, которые соблюдают ПДД, тем меньше произойдет аварий, а значит государство сможет сократить расходы на оказание медицинской помощи пострадавшим.

Скидка по транспортному налогу — вполне понятный и ощутимый стимул для того, чтобы соблюдать правила. Нужно действовать не только кнутом, но и пряником, — сказал Владислав Даванков.

В 2014 году скидки на уплату штрафов за нарушения ПДД помогли повысить ответственность водителей и увеличить собираемость штрафов. Новое предложение депутатов идет в том же русле.