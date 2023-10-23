Как амортизировать неотделимые улучшения в арендованные ОС

Капитальные вложения в предоставленные в аренду объекты ОС в форме неотделимых улучшений, произведенных с согласия арендодателя, признаются амортизируемым имуществом.

Срок аренды в налоговом учете – в течение действия договора аренды.

Что касается бухгалтерского учета, то надо ориентироваться на нормы ФСБУ 6/2020.

По нему элементы амортизации объекта ОС подлежат проверке на соответствие условиям использования объекта. При этом начисление амортизации прекращается с момента списания объекта с бухучета.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 11.09.2023 № 03-03-06/1/86520.

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