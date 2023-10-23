Как амортизировать неотделимые улучшения в арендованные ОС

Срок аренды в налоговом учете – в течение действия договора аренды.
Что касается бухгалтерского учета, то надо ориентироваться на нормы ФСБУ 6/2020.
По нему элементы амортизации объекта ОС подлежат проверке на соответствие условиям использования объекта. При этом начисление амортизации прекращается с момента списания объекта с бухучета.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 11.09.2023 № 03-03-06/1/86520.
Правильно считать амортизацию научат на онлайн-курсе «Новые правила бухгалтерского учета 2023-2024: как быстро внедрить все 7 ФСБУ в работу».
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