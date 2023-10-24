Многодетный отец не может взять отпуск сразу после трудоустройства

Минтруд в письме от 18.10.2023 № 14-6/ООГ-6552 разобрал такую ситуацию:
Многодетный отец устроился на работу в августе 2023, а в октябре ему понадобился отпуск, в котором ему отказали.
Минтруд пояснил, что при составлении графика отпусков должны учитывать мнение многодетных сотрудников.
Многодетные – это те, у кого есть не менее 3 детей до 18 лет и младшему из них нет 14 лет.
Вместе с тем право на отпуск за первый год работы возникает через 6 месяцев. Это касается и многодетных сотрудников.
Таким образом, у работодателя нет обязанности предоставлять в октябре отпуск многодетному сотруднику, который устроился на работу в августе.
Но по соглашению сторон, если работодатель не против, такой отпуск возможен.
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