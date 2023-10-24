Многодетный отец не может взять отпуск сразу после трудоустройства

У многодетных родителей есть право выбирать себе удобное время для отпуска. Но в любом случае требовать первый отпуск они могут только через 6 месяцев работы.

Минтруд в письме от 18.10.2023 № 14-6/ООГ-6552 разобрал такую ситуацию:

Многодетный отец устроился на работу в августе 2023, а в октябре ему понадобился отпуск, в котором ему отказали.

Минтруд пояснил, что при составлении графика отпусков должны учитывать мнение многодетных сотрудников.

Многодетные – это те, у кого есть не менее 3 детей до 18 лет и младшему из них нет 14 лет.

Вместе с тем право на отпуск за первый год работы возникает через 6 месяцев. Это касается и многодетных сотрудников.

Таким образом, у работодателя нет обязанности предоставлять в октябре отпуск многодетному сотруднику, который устроился на работу в августе.

Но по соглашению сторон, если работодатель не против, такой отпуск возможен.