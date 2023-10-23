Белоруса-дистанционщика на договоре ГПХ не надо включать в ЕФС-1. Но это неточно

Иностранцы, которые не пребывают и не проживают в РФ (работают дистанционно из своей страны) не являются застрахованными лицами по ОПС+ОМС-ОСС. Но с белорусами есть особенность.

СФР в письме от 05.10.2023 № 12-09/173945л рассмотрел ситуацию, когда белорус, живя в Беларуси, выполняет работы по договору ГПХ для российской компании.

У бухгалтера возник вопрос, надо ли за такой договор ГПХ отчитываться по форме ЕФС-1 (раздел 1.1 вместо СЗВ-ТД).

В общем случае выплаты иностранцам по таким договорам в такой ситуации не облагаются взносами. Поэтому ЕФС-1 сдавать не надо.

Вместе с тем есть еще международный договор, который имеет преимущество.

По соглашению между РФ и РБ если человек живет в Беларуси, но работает в РФ, то по соцобеспечение для него будет по законодательству страны-работодателя (РФ. Но такой работник может выбрать соцстрахование по законодательству Беларуси.

СФР не стал давать четкого ответа, как быть в такой ситуации и отправил с этим вопросом в Минтруд.

Комментарий главного редактора «Клерка» Отметим, что в данной ситуации отталкиваться надо от условий в договоре. Если там прописано условие, что страхование в России, значит нужно подавать ЕФС-1 (вместо СЗВ-ТД) и платить взносы, не прописано – значит не надо.

Как компании, привлекающей иностранных работников, не попасть на миллионные штрафы, читайте здесь.