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Иностранные работники

Как компании, привлекающей иностранных работников, не попасть на миллионные штрафы

Сотрудничая с иностранными гражданами, работодателю стоит быть начеку — невнимательность может стоить компании очень дорого. Штрафы за нарушения, связанные с иностранными работниками, могут достигать нескольких миллионов. Разберем, какие виды штрафов предусмотрены за иностранных сотрудников и как их избежать.
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Как компании, привлекающей иностранных работников, не попасть на миллионные штрафы
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Основные виды штрафов за иностранных работников

В общем порядке все виды штрафов за иностранных сотрудников можно разделить на 2 большие категории:

  • Нарушения, связанные с миграционным учетом иностранцев;

  • Нарушения трудового законодательства при сотрудничестве с иностранцами.

Разберем каждую из категорий более подробно.

Нарушения, связанные с миграционным учетом иностранцев

Иностранцы, въехавшие на территорию РФ, должны быть поставлены на миграционный учет. Обязанность уведомления МВД о месте пребывания иностранного гражданина в большинстве случаев лежит на принимающей стороне:

  • работодателе — если он предоставляет места для проживания;

  • гостинице, хостеле, отеле — если иностранец будет проживать в указанных объектах;

  • физическом лице — если иностранец будет проживания у физического лица: в квартире, комнате, даче или ином помещении.

На иностранца обязанность самостоятельной постановки на миграционный учет возложена в случае, если он будет проживать в России, в своем собственном жилье. О других случаях, когда иностранец может самостоятельно встать на миграционный учет, можно узнать из этой статьи.

Обратите внимание, что зарегистрировать иностранного сотрудника по месту нахождения организации можно только, если там предусмотрены места для проживания. В остальных случаях постановка на учет производится либо в гостинице (хостеле, доме отдыха), либо в любом другом жилье, которое находится на балансе организации.

Срок постановки на миграционный учет зависит от гражданства иностранца и составляет от 7 рабочих до 90 календарных дней со дня прибытия иностранца в РФ или получения им временного удостоверения личности. 

Уведомление подается в отделение по вопросам миграции МВД по форме, утвержденной приказом МВД от 10.12.2020 № 856.

Компания Lexintel успешно ведет деятельность на рынке миграционных услуг более 17 лет. 

Компания оказывает полное юридическое сопровождение при получении иностранцами разрешений на работу, приглашений на въезд в РФ для трудоустройства, а также предоставляет услуги аккредитации и легализации иностранных компаний (филиалов, представительств) и их сотрудников.

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Таблица № 1. Нарушения в сфере миграционного учета иностранцев

Нарушение

Правовая норма

Ответственность

Решение

Несвоевременная постановка на миграционный учет

ч. 4 ст. 18.9 КоАП 

Штраф:

  • для ЮЛ и ИП —  от 400 000 руб. до 500 000 руб.

  • для должностных лиц — от 40 000 руб. до 50 000 руб.

Сдать уведомление о прибытии ИГ в течение 7 дней с даты прибытия работника или получения им временного удостоверения личности

Уклонение от постановки на миграционный учет (несдача уведомления вовсе)

Пропуск срока внесения изменений в миграционный учет

В течение 3 рабочих дней после продления срока действия патента или разрешения сдать в отделение по вопросам миграции новое уведомление о прибытии

Постановка на миграционный учет нелегала

ч. 3 ст. 18.9 КоАП

Штраф для ЮЛ и ИП — от 400 000 руб. до 500 000 руб.

Проверка документов иностранца, разрешающих ему трудиться и находиться на территории РФ

Фиктивная регистрация иностранца по месту пребывания или проживания*

Под фиктивной регистрацией понимается:

  • Представление заведомо ложных документов.

  • Регистрация иностранца в помещении, в котором он не намерен жить.

  • Регистрация в помещении, в котором работодатель запрещает иностранцу находиться.

  • Регистрация по адресу организации, с которой иностранец не состоит в трудовых или гражданско-правовых отношениях

ст. 322.2 и ст. 322.3 УК

  1. Штраф в размере от 100 000 до 500 000 руб. или в размере заработной платой на период до 3 лет.

  2. Принудительные работы на срок до 3 лет + запрет на занятие определенных должностей или осуществление определенной деятельности (либо без таких запретов).

  3. Лишение свободы на срок до 3 лет + запрет на занятие определенных должностей или осуществление определенной деятельности (либо без таких запретов)

Проверка документов перед сдачей уведомления о прибытии, а также регистрация иностранца по месту его фактического проживания (пребывания)  

Нарушения трудового законодательства при сотрудничестве с иностранцами

Эта группа включает в себя большое количество различных нарушений, связанных с сотрудничеством с иностранным работником (исполнителем). Собрали самые распространенные из них в таблице ниже:

Таблица № 2. Нарушения трудового законодательства при сотрудничестве с иностранцами

Нарушение

Правовая норма

Ответственность

Решение

Привлечение иностранца к работе без соответствующих документов (патента или разрешения на работу)

ч. 1, 4 ст. 18.15 КоАП

Штраф:

  • Для ЮЛ и ИП — от 250 000 руб. до 500 000 руб.

  • Для ДЛ — от 25 000 руб. до 50 000 руб.

или

Приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток*

Прим.: если правонарушение совершено в Москве, Санкт-Петербурге или их областях, то штраф составит:

  • для ЮЛ и ИП — от 400 000 руб. до 1 млн руб.

  • для ДЛ — от 35 000 руб. до 70 000 руб.

Тщательно проверять все документы, предоставляемые иностранцем перед началом сотрудничества с ним.

Привлекать иностранца к работе по той должности и только в том субъекте, что указаны в патенте

Привлечение иностранца к работе, не указанной в патенте (патент выдан на одну должность, а работает иностранец по другой)

Привлечение иностранца к работе в другом регионе.

Например, патент выдан на работу в г. Москве, а иностранец трудится в Московской области

Неуведомление или нарушение порядка уведомления МВД о заключении, прекращении или расторжении трудового или гражданско-правового договора

ч. 3 и 4 ст. 18.15

Не позднее 3 рабочих дней с даты заключения, прекращения или расторжения договора с иностранцем, сдать в отдел по вопросам миграции МВД уведомление по форме, утв. приказом МВД от 30.07.2020 № 536

Неуведомление или нарушение порядка и формы сдачи уведомления о выплате зарплаты ВКС

ч. 5 ст. 18.15 КоАП

Ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, сдать в отдел по вопросам миграции МВД уведомление о выплате зарплаты ВКС

Нарушения порядка составления документов на право пребывания или проживания иностранца в РФ

ч. 1 ст. 18.9 КоАП

Штраф:

  • для ЮЛ и ИП — от 400 000 руб. до 500 000 руб.

  • для ДЛ — от 40 000 руб. до 50 000 руб.

Внимательно следить за подготовкой документов, отражать в них корректные данные в части должности или профессии, на которую приглашается иностранец, а также места проживания или пребывания иностранца

Неуведомление работника о режиме и условиях пребывания в РФ, а также о необходимости покинуть РФ после истечения срока пребывания в России

ч. 2 ст. 18.9 КоАП

Штраф:

  • для ИП и ЮЛ — от 400 000 руб. до 500 000 руб.

  • для ДЛ — от 45 000 руб. до 50 000 руб. 

Уведомить иностранца под роспись о режиме пребывания в РФ и об обязанности покинуть страну в связи с истечением срока визы

Непринятие мер по материальному, медицинскому и жилищному обеспечению иностранца во время его пребывания в РФ

ч. 5 ст. 18.9

Штраф:

  • для ИП и ЮЛ — от 400 000 руб. до 500 000 руб.

  • для ДЛ — от 40 000 руб. до 50 000 руб.

Принять меры по реализации гарантий материального, медицинского и жилищного обеспечения приглашенного иностранца

Предоставление заведомо ложных сведений о цели пребывания иностранца в РФ при оформлении документов на его въезд в РФ

ч. 6 ст. 18.9 КоАП

Штраф:

  • для ЮЛ и ИП — от 400 000 руб. до 500 000 руб.

  • для ДЛ — от 45 000 руб. до 50 000 руб.

Предоставлять в орган по вопросам миграции только корректные данные о целях въезда иностранца в РФ

Привлечение к работе иностранца при отсутствии разрешения на привлечение и использование труда иностранных работников

ч. 2 ст. 18.15 КоАП

Штраф:

  • для ЮЛ и ИП — от 250 000 руб. до 800 000 руб.

  • для ДЛ — от 25 000 руб. до 50 000 руб.

или 

Приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток

.

Если для привлечения к работе иностранца требуется получить соответствующее разрешение (например, для временно пребывающих в РФ иностранцев), это необходимо сделать путем подачи соответствующего заявления и пакета документов к нему в отделение по вопросам миграции

Избежать штрафов помогут следующие действия:

  • Тщательное изучение правовых норм, регулирующих условия привлечения иностранцев и сотрудничества с ними;

  • Проверка всех документов, которые предоставил иностранец перед трудоустройством;

Подробнее о том, как работодателю проверить документы при найме на работу иностранца, можно узнать в этой статье.

  • Соблюдение процедуры привлечения иностранной рабочей силы к сотрудничеству;

  • Отслеживание сроков действия визы, разрешения на работу или патента и уведомление работника об истекающем сроке пребывания в РФ.

Самый эффективный и надежный способ избежать штрафов при привлечении к работе иностранных граждан — делегировать данный вопрос миграционным экспертам.

Команда миграционного отдела Lexintel более 17 лет помогает российским компаниям легально вести деятельность с привлечением иностранных работников. Мы содействуем в оформлении всех необходимых разрешительных документов и тщательно отслеживаем их сроки.

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