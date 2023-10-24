С безвозмездной передачи патента не будут удерживать налог

Теперь компаниям не нужно платить налог на прибыль, а физлица будут освобождены от НДФЛ за бесплатное получение прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Владимир Путин принял закон об освобождении от налогов лиц, которые безвозмездно получили исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (РИД). Об этом сказано на портале правовой информации.

Раньше компании и физические лица, которым бесплатно передавали права на патент, должны были уплачивать налог. НДФЛ – для физлиц и налог на прибыль – для компаний.

Теперь финансовые затраты будут снижены, а сэкономленные средства можно направить на запуск технологий.

Закон вступит в силу через месяц после опубликования.