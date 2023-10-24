Вклад в имущество организации не облагается налогом на прибыль

Речь идет про имущество, имущественные права, которые получены в качестве вклада в имущество хозяйственного общества в порядке, установленном гражданским законодательством.
Разъяснение дает Минфин в письме от 27.09.2023 № 03-03-06/1/92040.
По закону об ООО (№ 14-ФЗ) в уставе может быть прописана обязанность участников вносить вклады в имущество.
В соответствии с п. 1 ст. 66.1 ГК вкладом в имущество компании могут быть:
деньги;
вещи;
доли в уставных капиталах других компаний;
государственные и муниципальные облигации;
исключительные, иные интеллектуальные права;
права по лицензионным договорам.
Таким образом, если такое имущество или права внесены учредителями, потому что это предусмотрено уставом, то такой доход не облагается налогом на прибыль.
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