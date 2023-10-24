Вклад в имущество организации не облагается налогом на прибыль

Имущество в виде вклада в имущество не идет в базу для налога на прибыль.

Речь идет про имущество, имущественные права, которые получены в качестве вклада в имущество хозяйственного общества в порядке, установленном гражданским законодательством.

Разъяснение дает Минфин в письме от 27.09.2023 № 03-03-06/1/92040.

По закону об ООО (№ 14-ФЗ) в уставе может быть прописана обязанность участников вносить вклады в имущество.

В соответствии с п. 1 ст. 66.1 ГК вкладом в имущество компании могут быть:

деньги;

вещи;

доли в уставных капиталах других компаний;

государственные и муниципальные облигации;

исключительные, иные интеллектуальные права;

права по лицензионным договорам.

Таким образом, если такое имущество или права внесены учредителями, потому что это предусмотрено уставом, то такой доход не облагается налогом на прибыль.