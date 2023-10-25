Корпорация Goldman Sachs заплатит банку «Открытие» 615 млн рублей

Суд решил взыскать с американской корпорации Goldman Sachs 615 млн рублей в пользу банка «Открытие» за отказ исполнять обязательства по соглашению международной ассоциации свопов и деривативов.

Московский арбитражный суд удовлетворил иск банка «Открытие» к американской финансовой корпорации Goldman Sachs о задолженности на сумму 615 млн рублей. Об этом сказано на сайте картотеки арбитражных дел.

Также ответчик должен заплатить госпошлины в размере 200 тыс. рублей. Компания может оспорить решение суда в течение месяца.

Банк «Открытие» обвинил Goldman Sachs Group в отказе исполнять обязательства по соглашению международной ассоциации свопов и деривативов. Причиной стало введение санкций в отношении банка.

В ходе рассмотрения дела московский арбитраж арестовал российские активы Goldman Sachs Group. В портфеле компании были акции Сбербанка, «Газпрома», ВТБ и «Аэрофлота». После окончания разбирательств арест будет снят.