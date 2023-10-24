Утвердили новую форму налогового расчета доходов иностранных организаций

С 1 января 2024 года будет применяться новая форма налогового расчета доходов, выплаченных иностранным организациям, и сумм удержанных налогов (КНД 1151056). Ее надо сдавать за 2023 год.

Опубликован Приказ ФНС от 26.09.2023 № ЕД-7-3/675@.

Новая форма состоит из 5 разделов. Добавились два раздела, в которых будут отражены доходы иностранной организации, не подлежащие налогообложению. Внесены изменения и дополнения в коды доходов.

Так как изменился срок уплаты налога (до 28 числа месяца, следующего за месяцем выплаты дохода), в разделе 1 предусмотрены строки по трем срокам уплаты налога.

Кроме того, в связи с тем, что сумма налога в иностранной валюте пересчитывается на дату выплаты дохода, в подразделе 3.2 раздела 3 указывается официальный курс рубля на эту дату (строка 120).

Новый налоговый расчет надо сдавать за 2023 год.