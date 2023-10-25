«Южуралзолото» выведет на биржу 5% акций компании

Акции компании появятся на бирже уже в ноябре. «Южуралзолото» собирается выплачивать дивиденды в размере 50% от чистой прибыли.

Золотодобывающая компания «Южуралзолото» собирается в ноябре 2023 года провести первичное публичное предложение (IPO) акций. Об этом пишет «РБК».

Сейчас компанию оценивают в 120 млрд рублей, на биржу планируют вывести примерно 5% акций.

Это будет самое большое размещение в ходе нынешнего бума IPO, — сказал собеседник издания.

На выплату дивидендов планируют направить половину чистой прибыли «Южуралзолота».

«Южуралзолото» находится в Челябинской области, в 2022 году компания на 17 объектах добыла 451 тыс. тройских унций золота. С помощью денег от инвесторов предприятие собирается на 60% увеличить производство.

По оценке самой компании, «Южуралзолото» входит в топ-4 золотодобытчиков.

В такие времена золото, как «валюта страха», чувствует себя достаточно хорошо, да и Центробанки увеличивают долю золота в своих резервах. Поэтому потенциал падения золота невелик, а потенциал роста достаточно неплохой. Если будет серьезная эскалация конфликта на Ближнем Востоке, оно может вырасти на 15-20%, — сказал инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

В 2022 году по МСФО убыток компании составил 20 млрд рублей. За девять месяцев 2023 года «Южуралзолото» сократило убыток до 10,7 млрд рублей. Такую динамику связывают с переоценкой инвестиций в компанию Petropavlovsk, которая попала под западные санкции.

Средняя рентабельность по скорректированной EBITDA за 2020–2022 годы составила 48%.