«Норникель» проведет сплит ценных бумаг и выплатит дивиденды по 915 рублей за акцию

Компания проведет дробление акций в результате стоимость ценной бумаги будет в 100 раз ниже. Решение о сплите не повлияет на размер дивидендных выплат.

По итогам десяти месяцев 2023 года совет директоров «Норникеля» рекомендовал акционерам выплатить дивиденды в размере 915,33 рубля на одну обыкновенную акцию. Об этом сказано на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Установить 26 декабря 2023 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — говорится в сообщении.

Внеочередное собрание акционеров «Норильского никеля» состоится 7 декабря 2023 года.

Также совет директоров компании рекомендовал принять решение о дроблении акций с коэффициентом 100.

Это значит, что число акций вырастет в 100 раз, но их стоимость во столько же раз будет снижена.

Решение о дроблении акций не повлияет на сумму выплат рекомендованных дивидендов. Сплит произойдет автоматически, без участия инвесторов.

Программа дробления займет несколько месяцев, тогда как дата закрытия реестра под дивиденды — 26 декабря 2023 года, — сказал финансовый директор «Норникеля» Сергей Малышев.

3 ноября в 12:43 одна обыкновенная акция «Норникеля» на Мосбирже стоила 18 094 рубля.

Решение о дроблении ценных бумаг сделает акции компании доступнее для розничных инвесторов.