В конференции «Точки» по ВЭД участвовала 1 тысяча человек

Участники обсуждали, как проводить расчеты в национальных валютах, как выгодней работать с Китаем и что нужно сделать для выхода на экспорт.

19 октября 2023 года прошла онлайн-конференция банка «Точка» по внешнеэкономической деятельности. К участию присоединились около 1 тыс. слушателей.

Среди главных тем конференции: расчеты в национальных валютах, подводные камни при работе с Китаем и работа на новых рынках, выход на экспорт, таможня и логистика.

Наша конференция — это шестнадцать часов прямого эфира, на котором трансляции шли сразу из двух залов параллельно. Сейчас участники конференции продолжают общаться в закрытом чате и делиться своей экспертизой, — сказала организатор конференции Анна Давыдова.

Всего выступало больше 30 спикеров, в том числе генеральный директор Ассоциации параллельного импорта Анатолий Семенов, руководитель логистической компании FastEra Богдан Мялковский, основатель компании по торговому финансированию Newmark Finance Игорь Соколов, представители компании ВЭД–Агент и другие эксперты в сфере ВЭД.