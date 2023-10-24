📝 Форма № 18 по воинскому учету

Если не сдать карточку учета по форме №18 в военкомат, то организацию могут оштрафовать до 400 тысяч рублей. Узнайте о том, как этого избежать на II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».

Октябрь «обрадовал» многих работодателей новыми изменениями в законодательстве. Теперь работодателям предстоит регулярно сдавать отчетность в военкоматы, а за неправильное ведение воинского учета сотрудников будут повышенные штрафы.

Карточка учета по форме № 18 сдается в военный комиссариат по месту регистрации организации. Первый раз ее нужно сдать в течение 14 дней после постановки организации на налоговый учет. В дальнейшем отчитываться по ней придется ежегодно — до 31 декабря.

С 1 октября штраф за непредставление информации для первоначальной постановки граждан на учет (ст. 21.1 КоАП, в ред от 01.10.2023) составляет:

для должностных лиц — от 40 000 до 50 000 рублей

для организаций — от 350 000 до 400 000 рублей.

Узнайте все о воинском учете на II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка», которая пройдет в Москве 5 декабря!

Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра — расскажет, какие есть виды воинского учета, как изменится призывной возраст в 2024 году и как начать вести воинский учет по новым правилам!

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