Установка дешевых кондиционеров не идет в расходы при УСН

В зависимости от стоимости (до 100 тыс. руб. или более 100 тыс.) кондиционеры и их установка либо идут, либо не идут в расходы по УСН.

Разъяснение дает Минфин в письме от 09.06.2023 № 03-11-11/53648.

Все важные и интересные письма Минфина и ФНС мы собираем в ежемесячные обзоры. Вот, например – обзор за октябрь.

Если кондиционеры стоят более 100 тыс. рублей – это амортизируемое имущество, которое учитывается для расходов при УСН.

Если кондиционеры стоят менее 100 тыс. рублей – это расходам на обеспечение нормальных условий труда (пп. 7 п. 1 т. 264 НК).

Такие расходы не учитываются при УСН.

То есть, принять кондиционер в расходы можно только в том случае если он будут основным средством.