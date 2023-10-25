💼 Мораторий на налоговые проверки: кого исключат

Выясните, попадает ли ваша компания под проверки ФНС в 2024 году. Подготовиться заранее к требованиям инспекторов можно за один день, на II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».

До 2030 года установлен мораторий на плановые проверки (закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ). Также действует ограничение на проведение внеплановых проверок (Постановление Правительства от 10.03.2022 № 336).

Но есть исключения, на которые мораторий не распространяется. Например, налоговые проверки проводятся по-прежнему, так как они не попадают под действие закона № 248-ФЗ.

Узнать больше о том, попадает ли ваша компания под проверки, вы сможете у эксперта Вячеслава Василевского на II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка», которая пройдет в Москве 5 декабря!

Вячеслав Василевский — налоговый адвокат, управляющий партнер группы компаний «Прометей», 10 лет работал в силовых структурах.

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На конференцию «Клерк» пригласил опытных практиков, которые поделятся уникальной экспертизой, объяснят все на примерах и ответят на самые наболевшие вопросы.

II всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» — не просто полезные лекции, это целый день в сообществе профессионалов, который вы никогда не забудете. Гарантируем эмоции, пользу, новые знакомства и драйв!

Вы сможете участвовать онлайн сразу в двух конференциях: одна пройдет в Москве, а другая 🎄Новогодняя Бухгалтерская Клерк.Конференция состоится 14 декабря в Краснодаре! Онлайн-билет на две конференции.

Присоединяйтесь к онлайн-трансляции и проведите два дня вместе с нами!