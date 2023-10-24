На забудьте уйти с работы пораньше! 3 ноября – сокращенный рабочий день

Сокращенный рабочий день действует независимо от установленной продолжительности рабочего времени.

Продолжительность рабочего дня в пятницу, 3 ноября, сократится на 1 час. Об этом напоминает Роструд в своем телеграм-канале.

Даже если в компании пятница — это и так сокращенный день, все равно сотрудники могут уйти с работы на час раньше.

Данное правило действует независимо от установленной продолжительности рабочего времени работника, — говорится в сообщении.

Исключения составляют сотрудники непрерывно действующих предприятий, а также работники, занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности труда. Например, в медицинских учреждениях или в транспортных предприятиях.

Для такого персонала предусмотрена компенсация за переработки, им предоставят дополнительное время отдыха или оплата работы по сверхурочному нормативу.

Понедельник, 6 ноября, будет выходным днем, поскольку праздничный День народного единства приходится на субботу.