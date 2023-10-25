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В страну будут привлекать иностранных инвесторов с помощью исламского банкинга

Эксперимент с исламским банкингом будет успешным, если удастся привлечь в экономику страны зарубежные инвестиции.
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Минфин хочет привлечь иностранные инвестиции благодаря инструментам исламского финансирования, которые появились в экспериментальном режиме. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева.

С 1 сентября 2023 года в Башкирии, Татарстане, Чечне и Дагестане проводится эксперимент с исламским банкингом. Он завершится 1 сентября 2025 года.

Бизнес найдет такой проект, найдет таких партнеров и приведет их в Россию, сможет реализовать проекты. И это будет, конечно, главным доказательством того, что этот закон был принят не зря, и все усилия, которые были потрачены вами и нами, они не прошли даром, — сказал Моисеев.

Исламский банкинг — способ ведения банковской деятельности, основанный на правилах шариата.

Главный запрет касается процентных доходов на любые виды сделок. Банки будут предоставлять займы без последующего вознаграждения.

По исламскому банкингу финансовым организациям запрещено инвестировать средства в производство алкоголя, табака, свиноводство и игорный бизнес.

Комментарии

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