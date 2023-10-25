По закрытой обособке до конца года надо сдавать декларацию по налогу на прибыль

Это подтвердил Верховный суд (решение от 20.09.2023 по делу № АКПИ23-561).
Это решение включено в обзор налоговых споров, который доведен письмом ФНС от 27.10.2023 № БВ-4-7/13775@.
Компания пыталась оспорить норму порядка заполнения декларации, по которому надо ее сдавать даже закрытой обособке.
Основание – в статье 289 НК нет нормы по сдаче деклараций по налогу на прибыль по закрытой обособке в ИФНС по месту нахождения головной организации.
Суд указал, что так как обособка закрылась, приходится сдавать декларацию в ИФНС «по голове».
Прибыль считается нарастающим итогом. Отчетность закрытой обособки может измениться в последующих отчетных периодах до окончания года.
Это произойдет, например, при снижении налоговой базы по организации в целом. В этом случае все начисленные за это время авансовые платежи подлежат уменьшению, в том числе и в доле, приходящейся на ликвидированную обособку.
Требование сдавать декларации. По налогу на прибыль по закрытой обособки – правомерное, отметил суд.
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