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Обособленные подразделения, филиалы

По закрытой обособке до конца года надо сдавать декларацию по налогу на прибыль

Закрытие обособленного подразделения не обнуляет базу по налогу на прибыль за предыдущие периоды, поэтому до конца текущего года надо отчитываться за эту обособку отдельной декларацией.
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Это подтвердил Верховный суд (решение от 20.09.2023 по делу № АКПИ23-561).

Это решение включено в обзор налоговых споров, который доведен письмом ФНС от 27.10.2023 № БВ-4-7/13775@.

Компания пыталась оспорить норму порядка заполнения декларации, по которому надо ее сдавать даже закрытой обособке.

Основание – в статье 289 НК нет нормы по сдаче деклараций по налогу на прибыль по закрытой обособке в ИФНС по месту нахождения головной организации. 

Суд указал, что так как обособка закрылась, приходится сдавать декларацию в ИФНС «по голове».

Прибыль считается нарастающим итогом. Отчетность закрытой обособки может измениться в последующих отчетных периодах до окончания года.

Это произойдет, например, при снижении налоговой базы по организации в целом. В этом случае все начисленные за это время авансовые платежи подлежат уменьшению, в том числе и в доле, приходящейся на ликвидированную обособку.

Требование сдавать декларации. По налогу на прибыль по закрытой обособки – правомерное, отметил суд.

Комментарии

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