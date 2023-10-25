Нелегалам запретят открывать банковские счета

МВД предлагает запретить открывать банковские счета иностранцам с отказом на въезд в РФ.

МВД разработало законопроект, запрещающий нелегальным мигрантам открывать банковские счета, регистрировать автомобили, заключать брак и совершать сделки с собственностью, пишут «Ведомости».

По мнению начальника главного управления МВД по вопросам миграции Валентины Казаковой «эта мера, позволит выявлять «незаконных мигрантов» и выдворять их из страны».

Документ будет внесен в Госдуму в ближайшее время, уточнила Казакова. По словам Казаковой, запрет на открытие банковского счета нелегальным мигрантам позволит «перекрыть канал» для перевода денег за рубеж.

«Если ты незаконный мигрант, ты не должен иметь права на пользование этими услугами», — сказала Казакова.

Какую именно категорию иностранных граждан МВД считает «незаконными мигрантами», она не уточнила