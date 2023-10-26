Страховые взносы уменьшают базу по налогу на прибыль, даже если они начислены на выплату, которая не идет в расходы

Не все выплаты физлицам учитывают в расходах для налога на прибыль. Но страховые взносы с этих выплат – учитывают.

Разъяснение дает Минфин в письме от 25.08.2023 № 03-03-06/1/81210.

Налоги и сборы, начисленные в порядке, установленном налоговым законодательством РФ, входят в состав прочих расходов на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 264 НК.

Таким образом, расходы в виде страховых взносов, начисленных в том числе с выплат работникам, не уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль, учитываются в составе прочих расходов.

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