Передача денег и имущества мобилизованным идет в расходы, даже если это не сотрудники

Условия о наличии трудового договора нет в НК РФ.
Безвозмездная передача денег и имущества включается в состав внереализационных расходов. Получателями должны быть физлица:
призванные на военную службу по мобилизации;
проходящие военную службу по контракту;
заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ;
члены их семей.
При этом такие расходы должны быть связаны с прохождением военной службы по мобилизации указанных физлиц или с заключенными ими контрактами.
И вовсе необязательно, чтобы эти люди были сотрудниками организации, которая несет данные расходы.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 16.08.2023 г. № 03-03-06/1/77292.
Комментарий главного редактора «Клерка»
Передача товаров мобилизованным (даже если это не сотрудники компании) можно включать в расходы по налогу на прибыль и УСН, не облагать НДС и НДФЛ.
При этом в НК РФ не регламентирует, какими документами доказать такую передачу. Подойдут любые документы, поясняет Минфин в письме от 22.05.2023 № 03-07-15/46499.
Кстати, передачу имущества участникам СВО включают в расходы при ОСНО и УСН, а расходы на его доставку – не включают (письма Минфина от 01.06.2023 № 03-03-06/1/50313, от 10.04.2023 № 03-03-06/1/31624).
Комментарии1
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
чудесно, а что с НДФЛ?