Передача денег и имущества мобилизованным идет в расходы, даже если это не сотрудники

Помогать материально мобилизованным, уменьшая базу по налогу на прибыль, можно не только в том случае, если они являются сотрудниками компании.

Условия о наличии трудового договора нет в НК РФ.

Безвозмездная передача денег и имущества включается в состав внереализационных расходов. Получателями должны быть физлица:

призванные на военную службу по мобилизации;

проходящие военную службу по контракту;

заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ;

члены их семей.

При этом такие расходы должны быть связаны с прохождением военной службы по мобилизации указанных физлиц или с заключенными ими контрактами.

И вовсе необязательно, чтобы эти люди были сотрудниками организации, которая несет данные расходы.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 16.08.2023 г. № 03-03-06/1/77292.

Комментарий главного редактора «Клерка» Передача товаров мобилизованным (даже если это не сотрудники компании) можно включать в расходы по налогу на прибыль и УСН, не облагать НДС и НДФЛ. При этом в НК РФ не регламентирует, какими документами доказать такую передачу. Подойдут любые документы, поясняет Минфин в письме от 22.05.2023 № 03-07-15/46499.

Кстати, передачу имущества участникам СВО включают в расходы при ОСНО и УСН, а расходы на его доставку – не включают (письма Минфина от 01.06.2023 № 03-03-06/1/50313, от 10.04.2023 № 03-03-06/1/31624).