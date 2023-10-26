Снять цифровые рубли теперь можно в банкомате

ВТБ первым среди российских банков разработал технологию снятия цифровых рублей через банкоматы, пишут «Ведомости».

Клиенты смогут снять деньги в любом из 14 000 банкоматов ВТБ по всей России. Для этого им нужно навести камеру смартфона на QR-код банкомата. В открывшемся приложении «ВТБ Онлайн» пользователи должны выбрать счет цифрового рубля в качестве источника списания. После этого нужная сумма поступит на безналичный счет, а затем ее можно будет снять в банкомате. В ВТБ подчеркнули, что перевод из цифрового рубля на безналичный счет будет проходить мгновенно.