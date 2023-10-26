💳 Граждане смогут назначить доверенное лицо, которое будет подтверждать их банковские операции

Законопроект, которым предлагается обязать все системно значимые кредитные организации (СЗКО) осуществлять переводы клиентских средств только при подтверждении операции доверенным лицом клиента, внесен в Госдуму.

По мнению авторов законопроекта, это снизит риски попасть на уловки мошенников, пишет «Коммерсантъ»

Если проект примут, то банки будут обязаны дать клиенту возможность назначить третье лицо для подтверждения дистанционных операций по переводам с банковских счетов или вкладов.

Этот сервис предназначен для борьбы с социнженерией и был изначально рекомендован ЦБ для граждан с ограниченными возможностями. Предлагается распространить его на всех клиентов, но только в отношении переводов по реквизитам счета (без СБП, переводов по картам и т. п.).

В 2022 году мошенники украли у клиентов банка около 14 млрд рублей, что на 4% больше, чем в 2021 году.