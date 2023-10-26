💳 Граждане смогут назначить доверенное лицо, которое будет подтверждать их банковские операции

По мнению авторов законопроекта, это снизит риски попасть на уловки мошенников, пишет «Коммерсантъ»
Если проект примут, то банки будут обязаны дать клиенту возможность назначить третье лицо для подтверждения дистанционных операций по переводам с банковских счетов или вкладов.
Этот сервис предназначен для борьбы с социнженерией и был изначально рекомендован ЦБ для граждан с ограниченными возможностями. Предлагается распространить его на всех клиентов, но только в отношении переводов по реквизитам счета (без СБП, переводов по картам и т. п.).
В 2022 году мошенники украли у клиентов банка около 14 млрд рублей, что на 4% больше, чем в 2021 году.
Комментарии3
Главный бухгалтер
Вот оно счастье! Что бы, когда я решился хлебушка купить, рядом со мной стоял кто-то и от доброты душевной говорил "Разрешаю"!
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
а вы не покупайте хлебушек переводом))
Главный бухгалтер
Если чё, то у меня ещё одно предложение имеется!!! Даже лучше этого!!
Назначить каждому бухгалтеру доверенное лицо для совершения переводов!!!
Это лицо не должно иметь никаких связей с директором, совершенно ни коим образом не относиться и не быть связанным с данным предприятием. ПОЛНОСТЬЮ быть сторонним лицом!!
Это существенно снизит риски незаконных операций!