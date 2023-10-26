Минцифры начали писать кодекс для IT-компаний

Законодательство, которое сейчас регулирует деятельность в сфере IT и телекоммуникаций, было написано несколько лет назад и не отвечает в полной мере технологическим изменениям. Поэтому для отрасли создадут новый «Цифровой кодекс».

Минцифры обсуждают с экспертным сообществом концепцию Цифрового кодекса, который систематизирует законодательство для компаний в сфере IT и телекоммуникаций. Об этом пишет «Коммерсант».

25 октября рабочая группа «Нормативное регулирование» и кандидаты в экспертный совет при АНО «Цифровая экономика» получили рассылку проекта концепции федерального закона «Цифровой кодекс РФ».

Кодекс должен упорядочить существующее законодательство в области связи и технологий, а также будет действовать на физлиц, компании и государственные учреждения, которые использую информационные системы.

Сейчас деятельность IT и телекоммуникационных компаний подчиняется ФЗ «Об информации» от 2010 года, ФЗ «О связи» от 2003 года и ФЗ «О персональных данных» от 2006 года, а также подзаконным актам.

Многие нормы были написаны 10–20 лет назад и с трудом подходят для регулирования современных технологий, — сказал руководитель практики интеллектуальной собственности юрфирмы DRC Владимир Ожерельев.

Появятся правовые основы для использования больших объемов данных, начнется регулирование облачных цифровых услуг и сервисов, а также авторы концепции создадут механизмы ответственности при использовании искусственного интеллекта.

Как рассказали в Минцифры, кодекс для IT будет принят не раньше 2026 года, сейчас концепция проходит стадию обсуждения.