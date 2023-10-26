В два раза вырос спрос на товары и услуги для проведения новогодних корпоративов

Работодатели на фоне дефицита кадров стали особое внимание уделять мотивации персонала. Компании готовы вкладываться в организацию праздников, которые поддержат эмоциональное благополучие команды.

Интерес к проведению новогодних корпоративов вырос на 30-50%, организаторы в два раза чаще стали искать площадки для проведения праздника и в три раза чаще — ведущих мероприятий. Об этом пишет «Коммерсант».

Затраты на корпоративы выросли на 15-30% из-за инфляции.

На площадке «Авито Услуги» на 95% вырос спрос на услуги по организации банкетов и кейтеринга, на 87% чаще стали обращаться к фотографам.

Год назад бизнес был в высокой степени неопределенности, сейчас прошла адаптация, и мы видим, что мотивации персонала уделяется особое внимание, — сказала директор по развитию бизнеса «Аэроклуб Тур» Екатерина Дарвин.

Корпоративы относятся к одному из инструментов нематериального поощрения сотрудников, поэтому на фоне дефицита кадров работодатели готовы вкладываться в поддержание эмоционального благополучия свой команды.

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