Большинство соискателей при выборе работодателя обращают внимание на льготы и ДМС

Сотрудникам важно, чтобы их работодатель мог оплатить обучение, возместить затраты на транспорт, питание и связь, а также предоставлял ДМС.

Для 89% кандидатов важно, чтобы работодатель предлагал им преимущества при трудоустройстве. Об этом сказано в исследовании «Работа.ру» и «СберПодбор».

36% опрошенных заявили, что бенефиты могут повлиять на выбор работы.

Главным критерием при выборе работодателя для 60% человек стал полис ДМС. Второй по важности фактор – компенсация затрат на транспорт, которая нужна 52% сотрудникам. На третьем месте – компенсация затрат на обучение (38%).

Остальные соискатели считают важной оплату питания (34%) и связи (33%).

Специалисты из сферы IT обращают внимание на работодателей, которые предлагают ДМС (75%), компенсируют затраты на обучение (47%) и связь (42%).

Сотрудникам из области медицины важна оплата поездок (53%), ДМС (48%) и обучения (48%).

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