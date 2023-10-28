ФАС возбудила дело против Петербургского метро из-за высоких цен

Метрополитен установил необоснованно высокие тарифы для мобильных операторов за размещение своих сетей в метро. Это нарушает конкуренцию и ущемляет права абонентов.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении метрополитена в Санкт-Петербурге по причине высоких цен на услуги. Об этом сказано на сайте ФАС.

Служба выяснила, что стоимость услуг по размещению в метро оборудования мобильных операторов была экономически не обоснована.

В первом полугодии 2022 года рентабельность услуг составила 2420%.

Тарифы метрополитена не позволяют операторам размещать свое оборудование и кабели мобильной связи в тоннелях и подземных комплексах.

Действия метрополитена также ущемляют интересы абонентов. Пассажиры не могут воспользоваться услугами мобильной связи надлежащего качества в метро из-за того, что у операторов усложнен доступ к инфраструктуре предприятия, — говорится в сообщении.

Если вина ГУП «Петербургский метрополитен» будет доказана, то предприятию грозит штраф по ст. 14.31 КоАП.