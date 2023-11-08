Как посчитать отпускные, если сотрудник берет отпуск после ноябрьских праздников

СДЗ = зарплата за расчетный период / дни расчетного периода
В общем случае расчетный период – это 12 месяцев, предшествующих месяцу ухода в отпуск.
Таким образом, если сотрудник уходит в отпуск в ноябре (не важно, какого числа), расчетный период будет с 01.11.2022 по 31.10.2023.
Дни расчетного периода надо перевести в «формат 29,3».
Если месяц отработан полностью, то дни этого месяца = 29,3.
Если месяц отработан не полностью, то надо высчитать пропорцию. Например, в октябре сотрудник брал 2 дня без содержания.
Значит в октябре дней расчетного периода будет 27,41 (29,3 / 31 х 29), где:
29,3 – среднемесячное число дней;
31 – число календарных дней октября;
29 – число календарных дней октября, приходящихся на отработанные дни (31 – 2).
Смотрите расчет в таблице.
Месяц
Зарплата
Дни отсутствия
Дни расчетного периода
Ноябрь 2022
50 000,00
29,3
Декабрь 2022
50 000,00
29,3
Январь 2023
50 000,00
29,3
Февраль 2023
50 000,00
29,3
Март 2023
50 000,00
29,3
Апрель 2023
50 000,00
29,3
Май 2023
50 000,00
29,3
Июнь 2023
50 000,00
29,3
Июль 2023
50 000,00
29,3
Август 2023
50 000,00
29,3
Сентябрь 2023
50 000,00
29,3
Октябрь 2023
45 454,55
Отпуск без содержания с 02.10.2023 по 03.10.2023
29,3 / 31 х 29 = 27,41
Итого
595 454,55
349,71
СДЗ = 595 454,55 / 349,71 = 1 702,71 руб.
Отпускные = 1 702,71 х 28 = 47 675,88 руб.
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Комментарии2
Главный бухгалтер
вот уж новость-то так новость!
Королевская
Так в чем новость-то?
А если сотрудник берет отпуск в декабре? Расчет кардинально будет отличаться?