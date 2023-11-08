Как посчитать отпускные, если сотрудник берет отпуск после ноябрьских праздников

СДЗ = зарплата за расчетный период / дни расчетного периода

В общем случае расчетный период – это 12 месяцев, предшествующих месяцу ухода в отпуск.

Таким образом, если сотрудник уходит в отпуск в ноябре (не важно, какого числа), расчетный период будет с 01.11.2022 по 31.10.2023.

Дни расчетного периода надо перевести в «формат 29,3».

Если месяц отработан полностью, то дни этого месяца = 29,3.

Если месяц отработан не полностью, то надо высчитать пропорцию. Например, в октябре сотрудник брал 2 дня без содержания.

Значит в октябре дней расчетного периода будет 27,41 (29,3 / 31 х 29), где:

Смотрите расчет в таблице.

СДЗ = 595 454,55 / 349,71 = 1 702,71 руб.

Отпускные = 1 702,71 х 28 = 47 675,88 руб.

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